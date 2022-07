Vis Artena, arrivano Vanacore e Giuliani

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, la Vis Artena sta mettendo su un organico davvero molto interessante. Negli ultimi minuti sono altri due i giocatori che si aggiungono alla rosa rossoverde di mister Agenore Maurizi: il terzino/esterno destro Emilio Vanacore e il portiere Alessio Giuliani. Vanacore, classe 1999, è reduce da tre stagioni con il Picerno vincendo un campionato di Serie D per poi vivere le altre due annate seguenti in C sempre con il club lucano. Precedentemente ancora un'esperienza in Lega Pro con il Ravenna. Ecco le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Vis: "Le parole del direttore Di Santo mi hanno convinto ad accettare questa nuova sfida. Ho voglia di rimettermi in gioco per riconquistare la Lega Pro. Spero di dare tutto per questa maglia e ogni domenica. Conosco il mister di fama avendo allenato tanti anni in Serie C, la società mi ha fatto subito un'ottima impressione, si capisce che il progetto è importante". Giuliani, classe 2001, ha giocato nell'ultima stagione con il Team Altamura e prima ancora ha indossato le maglie di Picerno, Gozzano, Anagni e Roma giovanili. Queste le sue prime parole: "Le prime impressioni sono state ottime, si respira professionalità e si nota una grande organizzazione. Torno nel Lazio dopo due anni nel girone H con tanta esperienza in più. Come obiettivi metto prima quelli di squadra, che sono sicuramente di vertice. I miei verranno di conseguenza".

[comunicato stampa Vis Artena]