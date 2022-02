Virtus Roma-Valmontone 1-2: Colaiori regala i tre punti a mister Sarnino

Il Valmontone in rimonta batte in trasferta per due a uno la Virtus Club nella diciassettesima giornata del Girone D del campionato Promozione, approfittando della sconfitta del Rocca Priora RdP.

La partita

La partita la fa il Valmontone, che però non riesce a trovare la stoccata vincente verso la porta avversaria. La Virtus gioca di contropiede, prima punge Provaroni bravo in uscita poi passa in vantaggio al 43esimo. In rete ci va Rossini che finalizza una perfetta ripartenza iniziata da un pallone recuperato su Lolli in mezzo al campo. Nella ripresa il Valmontone aggredisce gli avversari e crea diversi pericoli. Il gol del pareggio porta la firma, la prima con la nuova maglia, di Catracchia bravo a ribadire in rete un pallone vagante in area di rigore. Al 75esimo arriva il gol vittoria di Colaiori bravo a trovare il secondo palo con un gran tiro.

La classifica

Il Valmontone sfrutta al meglio la sconfitta del Rocca Priora RdP, e accorcia la classifica salendo a quota 31 punti, al terzo posto. La Virtus resta nelle retrovie con 13 punti.