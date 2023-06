La Virtus Roma presenta le maglie per la stagione 2023/2024

La Virtus Roma, retrocessa dal campionato Promozione dopo aver finito il Girone D al penultimo posto, ha svelato le maglie per la stagione 2023/2024.

La formazione di Torre Maura ha mostrato ai suoi fan le maglie per l'annata in Prima Categoria. La maglia per le partite casalinghe propone i colori simbolo della Virtus, il giallo e blu che dividono in due la maglietta col lo stemma del club in mezzo; bianca con striscie gialloblù trasversali quella di trasferta.

Colori diversi per quelle dei portieri. Entrambe ripropongono le striscie trasversali gialloblù ma il colore dominante è arancione in una e celeste nell'altra.