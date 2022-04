Virtus Ardea-Pescatori Ostia 0-1: Vecchio su punizione decide la partita

La Pescatori Ostia vince per uno a zero in trasferta sul campo della Virtus Ardea nella ventitreesima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Il primo tempo è avaro di occasioni. La più nitida capita fra i piedi di Vecchio che dalla distanza colpisce una clamorosa traversa. Nella ripresa si alzano i ritmi, la Virtus Ardea ci prova con delle conclusioni da fuori area che però non trovano lo specchio della porta. Al 67esimo lo sliding doors della partita. La Pescatori Ostia si guadagna un calcio di punizione, in quell'istante Vecchio stava per essere sostituito, ma il mister degli Squali, Albano congela la punizione per farla calciare proprio a Vecchio. L'attaccante calcia e sigla la rete che decide la partita, e subito dopo il gol viene sostituito. Una situazione a quella capitata in una famoso Derby di Milano vinto dall'Inter con Mourinho che fa blocca il cambio per far calciare a Pandev una punizione che si poi si insaccherà in rete. Passata in vantaggio la Pescatori resta in 10 per l'espulsione di Davi (doppio gialli) e rischia di farsi male da sola. Marchetti il terzino destro degli ospiti con una sfortunata deviazione rischia l'autogol ma Verdecchia compie una grande parata sigillando la vittoria.

La classifca

Successo importante della Pescatori Ostia che sale a quota 35 punti e supera proprio la Virtus Ardea bloccata a 33.