Virtus Ardea-Grifone 4-3: gol e spettacolo alla Pineta dei Liberti

La Virtus Ardea vince al termine di una partita spettacolare alla Pinea dei Liberti per 4 a 3 contro il Grifone nella 28esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Partenza sprint del Grifone che sblocca la partita al minuto 20 con una punizione spettacolare di Bottoni. Il pareggio fulmineo della Virtus Ardea (minuto 23) porta la firma di Vona che lanciato in profondità sfugge alla difesa avversaria e con un tocco sotto batte il portiere in uscita. Incredibile pasticcio di Sciarra, portiere della Virtus. All'estremo difensore sfugge un pallone semplice in uscita e atterra Corrias che da rapace si era avventato sul pallone incustodito. Calcio di rigore per il Grifone realizzato da Borgia. Anche qui immediata risposta dei padroni di casa con Mastrogiovanni che imita il collega Bottoni e direttamente su calcio di punizione, col destro, fa due a due prima della fine del primo tempo. Nella ripresa passa in vantaggio la Virtus con Vona che sul secondo palo col piatto mette in rete un cross dalla destra. La partita è bellissima: il Grifone va vicinissmo al pareggio con una rovesciata di Mancini ma stavolta è bravissimo Sciarra a deviare in angolo. Il pari ospite è però solo rimandato infatti da un cross sul secondo palo si avvita Corrias che di testa fa tre a tre. La partita non è finita: con la Virtus in 10 nel finale su un lancio del portiere la difesa del Grifone buca l'intervento e Lopez si ritrova il pallone in ottima posizione, sul suo primo tentativo risponde il portiere ospite ma sulla ribattuta il calciatore della Virtus arriva prima di tutti e ribatte in rete.

La classifica

La Virtus Ardea sale a quota 40 punti, mentre il Grifone resta quarto con 48.