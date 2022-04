Virtus Ardea-Fonte Meravigliosa 0-1: Pavanelli-gol e secondo posto

La Fonte Meravigliosa vince in trasferta per uno a zero contro la Virtus Ardea nella 25esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La partita fra Virtus Ardea e Fonte Meravigliosa resta in equilibrio fino al novantesimo. Il gol che decide l'incontro a favore degli ospiti arriva infatti al minuto 88. Decisivo Pavanelli che incrocia un bel cross dalla destra trovando l'angolino.

La classifica

La Fonte Meravigliosa con questo successo sale al secondo posto nel Girone C a quota 50 punti raggiungendo il Palocco. La Virtus Ardea si ferma a quota 34.