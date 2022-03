Virtus Ardea-DuepigrecoRoma 2-0: D’Antimi e Vona da tre punti

Nella 19esima giornata del Girone C, la Virtus Ardea batte per due a zero la DuepigrecoRoma.

La partita

La Virtus Ardea vince con un gol per tempo. Il primo lo firma D'Antimi al 17esimo approfittando di un errore in fase di impostazione della difesa ospite. Nella ripresa è Vona al 72esimo a chiudere la partita realizzando un calcio di rigore. In occasione dell'assegnazione del tiro dal dischetto e l'espulsione del calciatore degli ospiti, la DuepigrecoRoma recrimina per un presunto fuorigioco ad inizio azione.

La classifica

Con questo successo la Virtus Ardea sale a quota 29 punti, Duepigreco quarta a 32 punti.