Vincenzo D'Amico: Roma è in lutto, dal calcio alla politica i messaggi di addio

Nella giornata di ieri è morto Vincenzo D'Amico, 68 anni, il fantasista della Lazio del primo scudetto. Il mondo del calcio, non solo quello biancoceleste, è in lutto e in tanti sportivi, commentatori tv, tifosi e politici hanno voluto ricordare il golden boy con l'aquila nel cuore.

D'Amico laziale per sempre

D'Amico se ne è andata a causa di un cancro con cui lottava da due anni e che lui stesso aveva annunciato di avere su suoi social. Amatissimo dal popolo laziale D'Amico ha giocato sedici anni con la Lazio diventandone un simbolo sia nella vittoria col successo della Banda Maestrelli nello scudetto del 1974 sia salvandola dallo spettro della C grazie alla tripletta all'Olimpico contro il Varese. Un eroe e leggenda biancoceleste (336 presenze e 49 gol) che il club ha voluto ricordare con un lungo messaggio: "Non ti dimenticheremo mai, Vincenzo!".

D'Amico e la Roma

D'Amico era un idolo della Lazio ma allo stesso tempo era rispettato e ben voluto anche dagli avversari che si uniscono al cordoglio. È l'esempio della Roma che saluta così "il rivale dei derby" e la sua signorilità: "Uno dei simboli di un’epoca di rivalità. La si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo D’Amico e si stringe al dolore dei suoi familiari". Iconica una sua foto in cui si trova bordo campo a ridere insieme ad Ancelotti e Pruzzo.

Anche il neopromosso Frosinone ricorda la leggenda laziale: "Il presidente del Frosinone, dottor Maurizio Stirpe, e tutto il Club giallazzurro, sono particolarmente vicini all’immenso dolore della famiglia D’Amico per la scomparsa del caro Vincenzo".

I messaggi della politica

La politica romana non ha fatto mancare il apporto. A partire dal sindaco Gualtieri che da tifoso romanista ha voluto ricordare così D'Amico: "Un grande dispiacere la morte di Vincenzo D'Amico, storica bandiera laziale, un calciatore indimenticabile che ha saputo farsi voler bene da tutti per la sua simpatia e umanità. Roma lo ricorda con affetto, alla sua famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze".

"Un campione nella vita e sul campo da gioco" - dice Onorato, Assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo di Roma Capitale - "Sono addolorato per la morte di Vincenzo D'Amico. Il campione d’Italia nel 1974 con la grande Lazio di Maestrelli e Chinaglia. Vincenzo se n'è andato prematuramente ma non senza aver combattuto a viso aperto contro la malattia. Esprimo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e al club della Lazio. Con il sindaco Gualtieri troveremo il modo più giusto per onorare al meglio la sua memoria".

Elena Palazzo assessore allo sport e ambiente della Regione Lazio fa un exscursus sulla carriera di D'Amico: "’Aveva mosso i primi passi a Latina, città nella quale era nato, ha rappresentato una delle più belle espressioni del calcio della nostra Regione. Molto gli deve proprio la sua città natale dove, dal 2007 al 2009, ha guidato la rinascita del calcio ricoprendo l'incarico di Presidente della Virtus Latina. Negli anni è rimasto vicino ai tifosi e al pubblico attraverso una presenza costante nelle tv locali e nazionali nelle vesti di commentatore e attento osservatore del mondo calcistico. Ci stringiamo alla famiglia in questo difficile momento":

Non esente dal cordoglio il presidente della Regione, Francesco Rocca: "La morte di Vincenzo D’Amico mi addolora profondamente. A lui sono legati ricordi meravigliosi, su tutti lo straordinario scudetto laziale del ‘74. È stato classe ed eleganza, genio ed efficacia.Un uomo capace di farsi voler bene anche fuori dal campo. Ciao Vincenzo, ci mancherai".