Villar, rubata l'auto dei genitori del centrocampista della Roma

Furto in casa Villar. Il centrocampista della Roma ha denunciato il furto dell'auto dei suoi genitori e su Twitter ha chiesto aiuto per il ritrovamento dell'autovettura.

Il post di Villar

Ecco il post di Gonzalo Villar: "Ciao a tutti. Volevo farvi sapere che ieri notte hano rubato la macchina (Fiat 500 Abarth, bianca, targa 5519 JXY) dei miei genitori parcheggiata sotto casa mia. Stamattina quando sono andati a prenderla per tornare in España purtroppo non c’era. Se sapete qualcosa… Grazie! Questa è. Se sapete qualcosa vi ringrazio di cuore. Un abraccio".

Inizio di stagione da dimenticare per Villar

Questo episodio è soltato l'ultimo di un inizio di stagione tutt'altro da incorniciare per Villar. Il centrocampista spagnolo della Roma infatti è finito ai margini della squadra di Mourinho che vola a in campionato a punteggio pieno dopo tre vittorie in tre partite. Il classe 1999 è stato al centro di numerosi rumors di mercato, ma alla fine ha scelto di restare in giallorosso. Nelle prime al momento non ha totalizzato presenze in questa Serie A, mentre nel playoff di Conference League ha giocato soltanto undici minuti. L'ex Elche spera di trovare posto giovedì 16 nella prima partita del girone di Conference che vedrà la Roma giocare contro il CSKA Sofia.