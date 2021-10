Il Villalba cala il poker contro l'Anzio

Non è andata come sperava l'Anzio la trasferta contro il Villalba, che fa valere la sua grande prestazione e travolge gli ospiti con un 4-0 senza appello. Era stato molto equilibrato il primo tempo, con il Villalba che trova il vantaggio solo nel finale dopo una serie di occasioni dell'Anzio. A firmare il vantaggio è Shahinas in finale di primo tempo, che fulmina i difensori dell'Anzio dopo una loro disattenzione. La situazione peggiora in avvio di secondo tempo, con Spurio che dopo solo tre minuti fissa il punteggio sul 2-0. La gara si chiude definitivamente al 57', Giovanazzi timbra il 3-0 e apre le porte al dilagare dei padroni di casa, che fissano il risultato in maniera definitiva sul 4-0 con Ferri. Tutto da rifare quindi per l'Anzio, che trova così la prima sconfitta in campionato e permette al Villalba di respirare ed uscire dalla zona playout.