Villa Adriana-Zena Montecelio 4-1: il derby è biancoverde

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Villa Adriana

Il Villa Adriana fa suo il derby contro lo Zena Montecelio vincendo per quattro uno nella partita valida per la prima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La cronaca

A Roccabruna il Villa Adriana sblocca il derby al 9' grazie al gol dell'esterno De Nigris. Passa pochissimo e i padroni di casa raddoppiano con Ranieri chiudendo il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa doppietta personale per De Nigris che porta i coccodrilli sul tre a zero, al 70esimo il gol su rigore di Zanoletti che chiude l'incontro. Nel finale il gol della bandiera dello Zena.