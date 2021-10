Il Villa Adriana vince ancora

Seconda vittoria in due giornate per il Villa Adriana che vince anche contro la Vivace Grottaferrata e sale a quota sei punti in classifica

Vince ancora il Villa Adriana che in trasferta si impone sul campo della Vivace Grottaferrata per 2 a 1.

La partita

Il Villa Adriana sblocca la trasferta in casa della Vivace Grottaferrata al 20esimo con la rete di Flavio Bischi. Il centrocampista è bravo a trasformare in gol un cross di Bonini. Prima della fine del primo tempo Mantovani sfiora il raddoppio su calcio di punizione. Nella ripresa parte meglio la Vivace che trova il pareggio al 50esimo su calcio di rigore. La reazione del Villa Adriana non tarda ad arrivare e al 65esimo gli ospiti sono di nuovo in vantaggio. Daniele Palombi direttamente da calcio di punizione trova il gol del 2 a 1 che per il Villa Adriana vuol dire vittoria.

La classifica

Il Villa Adriana con questo successo sale a quota sei punti in vetta alla classifica, posto condiviso con la Lodigiani. La Vivace Grottaferrata resta ferma a un punto.