Villa Adriana-Vis Subiaco 3-1: A Castelverde vincono i "Coccodrilli"

Il Villa Adriana in casa batte per tre a uno il Vis Subiaco, La sfida era valida per il recupero della 15esima giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

Il primo tempo vede il Villa Adriana padrone del match. I padroni di casa trovano pure il gol del vantaggio col colpo di testa di Spurio che svetta sugli sviluppi di calcio di punizione. Ad inizio ripresa però arriva il gol del pareggio del Vis Subiaco. I Coccodrilli però riprendono in mano la partita e prima con Visconti e poi col baby Osman chiudono la partita sul tre a uno.

La classifica

Con questa vittoria il Villa Adriana sale al terzo posto della classifica del Girone D con 29 punti, a -3 dal secondo posto. Vis Subiaco fermo a 15 punti.