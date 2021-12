Il Villa Adriana vince in rimonta

Il Villa Adriana al Manuali vince per 4 a 1 contro la Virtus Roma.

La partita

Parte forte la Virtus Roma che passa in vantaggio al sesto minuto. Dopo l'inizio horror, i coccodrilli trovano il pareggio al 32esimo con Palombi direttamente su calcio di punizione. Una volta trovato il pareggio i padroni di casa dilagano. Prima trova il suo primo gol in Promozione il classe 2000 Mantovani. Il difensore in mischia è il più lesto di tutti a spingere il pallone in rete. Al 68esimo la Virtus Roma resta in 10 e Bonini su rigore segna il terzo gol. Al 73esimo Tani si procura e realizza il secondo rigore della partita chiudendo la partita sul 4 a 1. Lo stesso tani viene espulso nel finale per doppia ammonizione.

La classifica

Il Villa Adriana risale al quarto posto della classifica con 19 punti. La Virtus Roma resta ferma a sei punti.