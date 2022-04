Villa Adriana-Vicovaro 0-1: Pangrazi e Quattrotto fanno volare gli arancioverdi

Il Vicovaro vince in trasferta sul campo del Villa Adriana per una rete a zero nella ventitreesima giornata del Girone D del campionato Promozione. Arancioverdi ancora in lotta per il titolo.

La partita

Nelle prime battute meglio il Villa Adriana che impegna il portiere avversario con un destro di Moscatelli prima e Tani poi. Quattrotto è super con la mano destra nell'occasione del bomber dei Coccodrilli a neutralizzare un gol che sembrava cosa certa. Scampato il pericolo al 42esimo il Vicovaro trova il gol: cross dalla sinistra di Condrò per Pangrazi che sul primo palo non sbaglia. Ad inizio ripresa ancora avanti gli ospiti con un bella conclusione al volo di Lillo sventato dall'estremo difensore del Villa. Poco dopo il Vicovaro resta in 10 per l'espulsione di Di Fausto arrivata per doppio giallo. Il Villa Adriana prova subito a sfruttare la superiorità numerica con Palombi, ma il tiro del numero dieci e deviato in angolo da un superlativo intervento di Quattrotto. La partita è un monologo del Villa: ci ripova Tani ma è ancora bravo il portiere ospite a deviare in corner.

La classifica

Successo importantissimo per il Vicovaro che resta terzo attaccato alle primissime posizioni con 48 punti. Scivola il Villa Adriana a quota 39 punti.