Il Valmontone batte la capolista Villa Adriana

Il Valmontone espugna lo Stadio Mario Manuali, casa della capolista Villa Adriana per due a uno nel big match della settima giornata del Girone D.

La partita

La partita nel primo tempo vede un Valmontone brillante che crea alcune occasioni importanti ma che sblocca la partita soltanto nei minuti finali del primo tempo. Il gol lo segna Lustrissimi che devia in porta un calcia di punizione di Colaiori. Nella ripresa entra in campo un Villa Adriana più deciso. I coccodrilli al 58esimo hanno la ghiotta occasione di pareggiare i conti con un calcio di rigore. Dal dischetto va Bonini ma Provaroni si distende alla sua destra e neutralizzo il tiro dagli undici metri. Allora Ciampi di testa raddoppia per gli ospiti sempre sfruttando un cross da calcio piazzato. Nel recupero il Villa Adriana accorcia le distanze con Grosso, centrocampista classe 1989 che con un tiro al volo spedisce all'angolino un traversone di Palombi. Ma non c'è più tempo, il Valmontone vince una partita importantissima costringendo al secondo stop in campionato il Villa Adriana.

La classifica

Vittoria importante per il Valmontone che scala la classifica portandosi a 12 punti, a soli tre punti proprio dal Villa Adriana che nonostante la sconfitta resta al primo posto del Girone D viste le grandi sorprese della settima giornata.