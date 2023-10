Villa Adriana-Torrino 2-1: decisivo capitan Tani

Il Villa Adriana in casa al Roccabruna di Tivoli batte per due a uno il Torrino nella quinta giornata del Girone C del campionato Promozione. Decisivo ancora una volta il capitano Simone Tani.

La cronaca

La sfida si stappa nel finale di primo tempo. I biancoverdi passano in vantaggio con un gol direttamente su calcio di punizione di Valerio Condrò ma la risposta ospite è immediata che trova subito la rete del pareggio. Nella ripresa il Torrino parte forte ma non sfrutta le sue occasioni, fra cui un palo, e nel finale il Villa Adriana ripassa in vantaggio. Su un cross di Neroni dalla sinistra si avventa Tani (sesto gol in campionato) che con una spizzata di testa, spalle alla porta, batte il portiere.

La classifica

Con questo successo il Villa Adriana sale a 10 punti in classifica, Torrino ultimo con un punto.