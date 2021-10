Il Villa Adriana vince ancora

Squadra in casa

Squadra in casa Villa Adriana

Il Villa Adriana supera per 1 a 0 il Torre Angela, grazie ad un rigore realizzato da Daniele Palombi.

La partita

Al Mario Manual continua il momento positivo dei padroni di casa. Il Villa Adriana trova al via del gol a 35esimo grazie a Daniele Palombi. Il calciatore dagli undici metri è freddo e batte il portiere avversario. Passini in rovesciata e Polito cercano il raddoppio che non arriva. Decisivo il portiere De Bernardo che con una bella parata si oppone ad un colpo di testa degli ospiti.

La classifica

Il Villa Adriana fa tre su tre e comanda la classifica con nove punti. Situazione opposta per il Torre Angela alla terza sconfitta in tre partite e ancora alla ricerca dei primi punti in campionato.