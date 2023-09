Villa Adriana, De Nigris: "Felice per i gol e i tre punti. La vittoria è per il nostro Nawel"

La prima giornata del Girone C del campionato Promozione ha visto il Villa Adriana vincere per quattro a uno il derby contro lo Zena Montecelio. Nelle file dei “coccodrilli” spicca la prestazione di Lorenzo De Nigris, attaccante romano classe 1995, autore del gol che ha aperto la partita e del momentaneo 3-0. Una doppietta per De Nigris eletto da RomaToday come miglior giocatore di questo primo turno di campionato.

De Nigris intervistato da RomaToday ha parlato della vittoria nel derby: “La prima partita di un campionato è sempre particolare, la si aspetta con ansia dopo tanti sacrifici fatti nel periodo di preparazione e sicuramente vincere è una bella soddisfazione. Per me è il secondo anno al Villa Adriana e già dall'anno scorso ho percepito l'importanza di questa partita in quanto alcuni giocatori sono ex da entrambe le parti e fortunatamente, come l'anno scorso, abbiamo portato a casa il risultato”. Sulla partita: “Inizialmente complicata con tanto agonismo in campo ma dopo averla sbloccata siamo riusciti a concedere sempre meno agli avversari e chiudere la partita meritando di gran lunga la vittoria. Siamo tutti felici per i 3 punti ma ormai è acqua passata e siamo concentrati sulla prossima partita che ad oggi è la più importante”. La prossima partita vedrà il Villa Adriana andare sul campo della neopromossa Spes Mundial: “Incontriamo una squadra reduce da una vittoria fuori casa, che non è mai semplice, e che vorrà sicuramente replicare in casa. Mi aspetto una partita complicata così come lo saranno tutte ma siamo consapevoli dei nostri mezzi e siamo pronti ad affrontare la seconda battaglia del campionato”.

Tornando al derby De Nigris descrive così la sua doppietta: “Il primo gol è stato importante per sbloccare la partita, ho pressato il loro centrocampista riuscendo a rubargli il pallone davanti la propria area, a quel punto ho superato l'ultimo difensore e battuto il portiere incrociando il tiro. Il secondo gol invece nasce da una palla allargata verso di me da Simone Tani che mi ha messo uno contro uno con il loro terzino. Mi sono spostato la palla sul mancino e sono riuscito a centrare l'angolo lontano chiudendo la partita sul 3-0”. La dedica è per un compagno di squadra Nawel, portiere del Villa Adriana: “Dedico la doppietta e soprattutto la vittoria a Nawel, il nostro portiere che purtroppo ha avuto un brutto incidente la settimana della prima partita di campionato e dovrà stare fermo per un pò. Abbiamo giocato anche per lui e lo aspettiamo presto”.

Sul numero di gol da segnare l’attaccante non si pone un obiettivo specifico perché l’importante è la vittoria di squadra: “Segnare è sempre bello e l'obiettivo è provarci ogni settimana, ma vincere è ancora più bello e soprattutto più importante”. L’obiettivo della squadra invece è chiaro: “Veniamo da una stagione chiusa al 2 posto quindi per migliorare c'è una sola soluzione. Siamo consapevoli di avere una rosa competitiva ma viviamo partita dopo partita. Siamo in un girone complicato e ogni domenica sarà una battaglia. Tra qualche mese vedremo la nostra situazione quale obiettivo sarà alla nostra portata. L'obiettivo è sempre quello di migliorarsi”.

Infine l’attaccante ci svela la sua fede calcistica e il suo idolo: “Il mio idolo è sempre stato Francesco Totti. Purtroppo l'unica cosa che abbiamo in comune è l'essere romani e romanisti”.