Villa Adriana, il commento del tecnico "C'è amarezza per il match con la Lodigiani"

L'inizio di stagione del Villa Adriana ha compreso una sconfitta in Coppa Italia Promozione contro il Lodigiani, che ha passato il turno per la regola dei gol in trasferta. Il tecnico della squadra di Promozione ha commentato così la sfida alla pagina ufficiale del club. “Beh, due sensazioni: da un lato amarezza e dall’altro consapevolezza. Sicuramente amarezza per il risultato finale. Una partita che siamo venuti a giocarci volendola vincere. L’abbiamo affrontata bene ed abbiamo avuto numerose ripartenze importanti ma non siamo riusciti a concretizzarle. Bisognava chiudere prima la gara con quelle quattro – cinque occasioni che abbiamo creato di superiorità in campo avversario. Poi il calcio è fatto pure di episodi e da un episodio da rigore su Zanoletti atterrato all’85° e non ravvisato dall’arbitro abbiamo subito il capovolgimento di fronte. Dal calcio d’angolo che ne è scaturito abbiamo preso il gol. [...] Il verdetto del campo dice che purtroppo non abbiamo passato il turno e comunque faccio i complimenti alla Lodigiani che ha tenuto bene il campo ed ha ottenuto il risultato voluto.”