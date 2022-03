Villa Adriana-Pol. De Rossi 5-3: vittoria in rimonta per i Coccodrilli

Termina con una pirotecnica vittoria per cinque a tre del Villa Adriana contro la Polisportiva De Rossi nella ventunesima giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

L'inizio non è dei migliori per il Villa Adriana che al quarto d'ora è già sotto per uno a zero. Il gol del pareggio è immediato e porta la firma di Simone Bonini. Al 26esimo ripassano in vantaggio di nuovo gli ospiti che salgono sul tre a uno ad inizio ripresa. Nel momento peggiore però il Villa Adriana risorge e prima accorcia le distanze con Maturi difensore classe 2000, e poi trova il pareggio con Flavio Bischi al minuto 80. Nel finale Bonini trova la rete della sicurezza siglando il 5 a 3 finale.

La classifica

Il Villa Adriana resta nell'alta classifica con 39 punti. Polisportiva De Rossi ferma a quota 26.