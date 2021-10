Il Villa Adriana batte 2 a 0 il Bellegra

Secco due a zero casalingo per il Villa Adriana contro il Bellegra alla prima di campionato

Tutto facile per il Villa Adriana che alla prima casalinga in campionato batte per 2 a 0 il Bellegra 1962.

La partita

Il primo tempo termina zero a zero. Nella ripresa invece partenza sprint per il Villa Adriana che al 55esimo è avanti grazie al gol di Palombi che sblocca il match. Cotungno invece silga la rete del 2 a 0 definitivo che chiude i conti. La vittoria del Villa Adraina è dedicata a Gigi Buttazzo un collaboratore del club venuto a mancare a 42 anni, innamorato pazzo del Villa e che ha voluto fortemente la categoria promozione. "Una persona stupenda e per questo lotteremo sempre per lui" è la dedica del club dopo la vittoria.

Calendario

Dopo aver conquistato i primi tre punti, il Villa Adriana nella seconda giornata di campionato giocherà in trasferta sul campo della Vivace Grottaferrata. Impegno casalingo contro la Rocca Priora RdP per il Bellegra.