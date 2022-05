Villa Adriana-Atletico Collelferro 3-0: vittoria a tavolino per mister Gianni. Ecco perché

Il Villa Adriana vince senza giocare contro l'Atletico Colleferro per tre a zero a tavolino nel match valido per la ventinovesima giornata del Girone D del campionato Promozione.

Vittoria a tavolino ecco perchè

La vittoria a tavolino del Villa è arrivata perchè l'Atletico Colleferro, penultimo nel Girone D, non si è presentato al campo Manuali di Castelverde casa dei coccodrilli.

Villa Adriana salvo

Con questo successo il VIlla Adriana conquista la matematica salvezza senza passare dai playout. Un successo per la società che ha mantenuto la categoria e che ha gioito sui social con i suoi tifosi. Ecco il posto: "L' Atletico Colleferro non si è presentato al campo e con la vittoria a tavolino per 3 a 0 prendiamo i tre punti decisivi per conquistare direttamente la salvezza senza passare per i playout e mantenere la categoria di Promozione. Una salvezza conquistata dai ragazzi guidati da Alessandro Gianni che alla vigilia del campionato era un obiettivo molto difficile. E il 4 giugno a Rocca Bruna sarà ancora più festa. FORZA VILLA ADRIANA"