Vigor Perconti, le parole del presidente "Ci toglieremo soddisfazioni"

Torna a parlare il presidente della Vigor Perconti Maurizio Perconti e questa volta lo fa poco prima della terza giornata del girone C di Eccellenza. La Vigor ha iniziato bene il campionato con la vittoria roboante contro il Villalba e il pareggio alla seconda contro il Casal Barriera. Il presidente ha elogiato tutti i settori della società, dalle giovanili fino alla prima squadra. "In queste settimane ho letto con attenzione e particolare piacere le dichiarazioni fatte dai miei allenatori dell'agonistica. Non nego che mi ha colpito ed emozionato il loro affetto e apprezzamento nei miei confronti e della Societa in generale. Posso dire che i sentimenti espressi da loro sono gli stessi che provo io. Per gli uomini prima e per gli allenatori poi. Senza presunzione ritengo di avere i migliori con me. Detto cio, visto che siamo a ridosso dell'inizio dei Campionati giovanili, voglio fare il piu grande in bocca al lupo a tutti i calciatori, staff tecnici e dirigenziali per una grande stagione. Mi auguro che possiamo toglierci molte soddisfazioni e comunque sara come sempre il campo a parlare. Infine, ma non meno importante, e che ragazzi e famiglie possano, finalmente, godere delle gioie che per circa due anni la pandemia ci ha negato. In particolare tengo a ringraziare tutti i genitori, dell'agonistica e della scuola calcio, che hanno sempre dimostrato grande spirito di sacrificio e collaborativo in un momento per tutti molto difficile. Rivolgo a loro un sentito ringraziamento.".