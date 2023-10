Vigor Perconti, Barbarisi: "Bravi contro una squadra di un'altra categoria ma possiamo migliorare"

Il grande colpo della quinta giornata del Girone C l’ha messo a segno la Vigor Perconti. La formazione di mister Persia ha battuto per tre a uno al Villa de Massimi il Grifone Calcio, capolista del girone e fino a quel momento squadra imbattuta. Una prestazione importante dei rossoblù in cui spicca Alessandro Barbarisi attaccante, esterno offensivo autore di una doppietta. Queste le parole del classe ’98 intervistato in esclusiva da RomaToday come miglior giocatore dell'ultimo turno del girone.

“Il Grifone è una squadra di un’altra categoria” – esordisce Barbarisi commetando il successo– “Siamo stati bravi noi a non mollare appena subito lo svantaggio. Avevamo preparato la partita sulle ripartenze sfruttando le nostre qualità e così siamo riusciti a mettere in difficoltà l’avversario e vincere. Adesso però non dobbiamo esaltarci troppo ma continuare a lavorare sui nostri errori”. Piedi per terrà per i rossoblù che nel prossimo turno affronteranno il Fonte Meravigliosa: “Dovremmo stare attenti, sono una squadra di buon livello, come tutte quelle del girone, che ha vinto contro il Grifone Gialloverde”.

Barbarisi ha messo a segno una doppietta, uno direttamente su punizione e l’altro finalizzando un contropiede: “Segnare in queste partite importanti ti da una sicurezza interiore e carica che ti porta partita dopo partita a fare sempre meglio. Dedico i gol a me stesso e alla mia ragazza che mi accompagna e mi sostiene ad ogni singola partita essendo la mia prima tifosa”.

L’attaccante ci svela che è ancora presto per parlare di obiettivi stagionali ma: “Vogliamo migliorare settimana dopo settimana. Sappiamo di essere una buona squadra quindi cercheremo di dare il massimo in ogni partita”. A livello personale Barbarisi mira a un costante miglioramento: “Voglio migliorare con umiltà e non mollando mai. Poi per me ritornare alla Vigor e fare quello che sto facendo con mister Andrea Persia è ancora più bello rispetto al classico obiettivo personale”.

Infine Barbarici ci rivela il suo idolo calcistico: “Fin da piccolo mi sono ispirato a Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più forti al mondo, un giocatore che allenandosi costantemente si è creato una strada per essere il migliore. Proprio questa sua qualità è stata per me fonte di ispirazione perché con l’allenamento e la costanza puoi essere uno dei migliori”.