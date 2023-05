Vigor Perconti, annunciati tutti i tecnici per la prossima stagione

Cambiano i tecnici della Vigor Perconti, che con una foto postata sul profilo Facebook ufficiale ha annunciato tutti i tecnici della prossima stagione agonistica, per tutte le categorie. Non cambia la prima squadra, che resterà in mano all'attuale tecnico Francesco Bellinati. Molti più cambiamenti per quanto riguarda le categorie giovanili, con l'under19 che vede l'arrivo di Andrea Persia, promosso dall'under16 che sarà invece affidata ad Alessandro Loconte. Proprio il posto lasciato vacante da Loconte in under14 verrà preso da Lorenzo Di Mario, mentre nell'under17 e nell'under15 restano invariate le panchine di Francesco Ruperto e Riccardo Mosciatti.