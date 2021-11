VIDEO | La Nazionale Cantanti, Parlamentare e la Jam's Soccers Academy insieme contro la violenza sulle donne

"Cambiare per vincere assieme - Lo sport contro la violenza sulle donne". È questo lo slogan del triangolare andato in scena allo Stadio dei Marmi, tra la Nazionale Italiana Cantanti, la Nazionale Italiana Parlamentari e la Jam's Soccers Academy. Sul terreno di gioco sono scesi artisti del panorama musicale Italiano, da Bugo a Moreno, a Virginio al romano Ludwig, da Leo Gassman a Marco Morandi. Ciò che conta, comunque, non è di certo il risultato finale, ma il messaggio dell'iniziativa: "La violenza sulle donne è una tematica che viene trattata spesso - afferma Moreno, recordmen della Nazionale Cantanti con 106 reti segnate -, ma spesso non la approfondiamo. Questa giornata ci dovrebbe essere tutti i giorni e non devono più esserci atti di violenza. Oggi giocheremo anche noi insieme ad alcune ragazze, così ci danno anche qualche dritta di come si fa...".

Nelle squadre, infatti, non c'erano solo artisti e parlamentari, ma anche delle calciatrici professioniste di Serie A Femminile di Roma e Lazio. Inoltre, la guida del match è stata affidata ad una terna arbritale tutta al femminile, desginata dall'Aia.

"Le calciatrici professioniste - dice Bugo - sono molto più brave di noi. Lo abbiamo sperimentato già a Torino contro la Juventus Women, ma per fortuna questa sera ne abbiamo qualcuna anche in squadra, quindi sono un po' più tranquillo".

Prima partita da tecnico, inoltre, per il cantautore Paolo Vellesi, oggi in veste di allenatore: "Oggi faccio la mia prima da mister - racconta -, spero non sia l'ultima. Abbiamo una formazione mista per la sfida di oggi, quindi sarà una partita all'impronta dell'improvvisazione".