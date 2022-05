VIDEO | Tammy una gioia, la notte "magica" della Roma: dal gol di Abraham alla festa sugli spalti

Lo smartphone in mano pronto per raccontare un pezzo di partita come un altro. Invece, dalla tribuna Monte Mario, in tifoso della Roma è riuscito a riprendere l'intera sequenza dello storico gol di Tammy Abraham. Il colpo di testa che ha mandato in finale la squadra di José Mourinho.

Dopo il gol liberatorio, la partita è stata un susseguirsi di cori. Poi al triplice fischio finale il canonico "Grazie Roma" e la testa già a Tirana dove la Roma vorrà alzare la coppa della Conference League.

