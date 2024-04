[VIDEO] Gaeta - Monte San Biagio 3-1, il commento di mister Del Prete "Frenati dalle tante assenze"

Tre punti per il Gaeta nella sfida del girone B di Eccellenza Lazio, terminata 3-1 per i gaetani contro il Monte San Biagio. I padroni di casa restano a sei punti dalla prima in classifica UniPomezia mentre il Monte San Biagio scivola ad un solo punto di vantaggio sulla zona calda. Nel post match gli allenatori di Gaeta e Monte San Biagio Davide Mancone e Francesco Del Prete hanno commentato la sfida.

Il commento di Del Prete e Mancone