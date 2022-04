Vicovaro-Vivace Grottaferrata 5-0: manita arancioverde al Berenghi

Il Vicovaro continua a vincere e resta in scia alle squadre di testa. Gli arancioverdi travolgono in casa per cinque a zero la Vivace Grottaferrata nella 24esima giornata.

La partita

Il Vicovaro sblocca subito la partita al minuto 30 con uno splendido gol di Pangrazi. L'attaccante arancioverdi è bravissimo con una torsione di testa a portare avanti i suoi. L'attaccante raddoppia poco dopo con altro grandissimo gol. Pangrazi dal vertice dell'area riceve palla e lascia partire un gran tiro a giro che si spegne sul secondo palo alle spalle del portiere. Dilaga il Vicovaro. Timperi si guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano di Martena. Dal dischetto si presenta il solito Pangrazi che non sbaglia e sigla la sua personale tripletta. Nella ripresa il Vicovaro trova il quarto gol con Loreti che col mancino batte in rete dopo un'azione tambureggiante di Condrò. La Vivace si fa vedere con un tiro dalla distanza di Monaco ma Quattrotto è attento e para. Fresilli para su Taverna e su Cecchini, ma l'attaccante del Vicovaro nel finale trova il gol che fissa il risultato finale sul 5 a 0.

La classifica

Il Vicovaro resta terzo in classifica a quota 51 punti a -2 dal primo posto. Vivace Grottaferrata ferma a 33 punti.