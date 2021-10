Il Vicovaro vince di misura

Vince per 2 a 1 in trasferta il Vicovaro contro la Virtus Roma la partita valida per la terza giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

La Virtus Roma crea tantissime occasioni, costringendo il Vicovaro ad una partita difensiva. Il primo tempo però si chiude sul risultato di zero a zero. Nella ripresa però è il Vicovaro a passare in vantaggio grazie alla rete di Catracchia che batte il portiere ospite da pochi passi. La Virtus Roma accusa il colpo e allora il Vicovaro raddoppia con il colpo di testa di Di Marco. Nel finale di gare la Virtus Roma accorcia le distanze ma non c'è tempo per prepare una rimonta.

La classifica

Questi tre punti conquistati, consento al Vicovaro di conquistare la prima vittoria del suo campionato e salire a quota 4 punti. Resta ferma a zero la Virtus Roma.