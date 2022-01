Vicovaro-Valmontone 0-1: Fazi decisivo dal dischetto

Il Valmontone vince per 1 a 0 contro il Vicovaro la partita valida per il recupero della 14esima giornata del Girone D del campionato Promozione, rinviata precedentemente per Covid.

La partita

Nel primo tempo gioca meglio il Valmontone che costruisce diverse palle gol. Fra queste anche un paio di punizioni ben neutralizzate dal portiere del Vicovaro, Quattrotto. Nella ripresa la partita è più equilibrata, con il Vicovaro che prova a pungere la difesa giallorossa, ma è sempre il Valmontone a fare la partita. Al 76esimo lo sliding doors della partita. Timperi scappa sulla destra e viene messo giù, per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il rigore al Vicoaro. Dal dischetto va Taverna, entrato nella ripresa, ma il numero 18 si fa ipnotizzare da Provaroni che vola sulla destra e para. Scampato il pericolo il Valmontone si getta in avanti, sfiora il gol col destro di Romagnoli e all'87esimo si guadagna un calcio di rigore per fallo su Fazi. Lo stesso Fazi si presenta dal dischetto e non sbaglia, spiazza Quattrotto e regala il big match al Valmontone.

La classifica

Con questo risultato i giallorossi accorciano la classifica e salgono a 26 punti. Il Vicovaro resta terzo con 27 punti ma con una partita in più.