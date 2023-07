Vicovaro, ufficiale la conferma di mister Solimina

Continuerà ancora il rapporto tra Claudio Solimina e il Vicovaro, con il tecnico che è stato confermato anche per la prossima stagione dopo l'ottima salvezza dell'anno scorso. "La società ASD Vicovaro e’ lieta di comunicare ufficialmente di aver raggiunto l’accordo con Mister Solimina Claudio alla guida tecnica per la prossima stagione 2023/24 campionato di Eccellenza,reduce della salvezza diretta della scorsa stagione, certi della sua professionalità ed esperienza facciamo un grande in bocca al lupo al Mr Solimina".