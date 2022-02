Vicovaro-Rocca Priora RdP 1-0: Timperi ferma la capolista

Al Berenghi il Vicovaro batte per uno a zero il Rocca Priora RdP grazie ad una rete di Timperi e accorcia la classifica del Girone D del campionato Promozione.

La partita

Il big match fra Vicovaro e Rocca Priora RdP vede partire subito forte i castellani con Ceccarelli e Troisi che impegnano il portiere di casa Quatrtotto. Nel secondo tempo però il Rocca resta in 10 per l'espulsione di Ristori. Il Vicovaro sfrutta al meglio questa situazione e trova la rete Timperi che di testa trasforma in gol un cross di Condrò. Taverna ha l'occasione per chiudere la partita ma colpisce la traversa a portiere battuto. Poco dopo l'arbitro espelle Figlioli, per un gomito largo, riportando la parità numerica. Nel finale ci prova Scacchetti a salvare il Rocca ma il risultato non cambia.

La classifica

Il Vicovaro con questo successo sale al terzo posto della classifica con 30 punti a -4 dal Rocca Priora RdP capolista.