Vicovaro ripescato: sarà Eccellenza

Il Vicovaro può festeggiare: è Eccellenza. Il club arancioverde infatti come annunciato dalla Lega Nazionali Dilettanti parteciperà al campionato di Eccellenza 2022/2023.

Vicovaro ripescato

Il Vicovaro ha chiuso la stagione passata al secondo posto del Girone D del campionato Promozione. Solo un punto dietro all'Atletico Torrenova. Nonostante la medaglia d'argento il Vicovaro però è stato ripescato e giocherà il prossimo anno in Eccellenza. Il 22 agosto il Vicovaro conoscerà il proprio girone nella tradizionale Festa dei Calendari del Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme dove saranno sorteggiati i gironi del massimo campionato regionale, della Promozione e dell'Under 19 Elite. Questo l'annuncio del club: "FINALMENTE ECCELLENZA. Con il comunicato numero 14 della LND, oggi il Vicovaro e' ufficialmente in ECCELLENZA...complimenti a tutti per aver reso un sogno una splendida realtà".

Il mercato del Vicovaro

Il Vicovaro si prepara al prossimo campionato con un mercato importante. Gli ultimi arrivi in casa arancioverde sono quelli dell’attaccante Gianmarco Tocci, punta romana classe 2001, reduce da una buona stagione con la maglia dell’Atletico Vescovio, e Lorenzo Orlando esterno offensivo classe 2002 ex Tivoli.