Vicovaro-Lodigiani 3-2: Fratini decide la sfida del Berenghi

Il Vicovaro vince in casa per tre a due contro la Lodigiani al termine di una partita combattuta fino alla fine e ricca di gol ed emozioni.

La partita

Al settimo il Vicovaro passa in vantaggio col solito Pangrazi. Il bomber arancioverde trova la rete dell'uno a zero con uno splendido colpo di testa su assist di Taverna. La Lodigiani sfiora subito il pari ma prima la mira poi un super intervento di Quattrotto negano il gol alla squadra ospite. La partita è viva e il Vicovaro va vicino al raddoppio con Taverna ma è bravo Siccardi a dire di no. Ad inizio ripresa il Vicovaro raddoppia. Taverna va via in dribbling sulla destra e mette in mezzo per Pangrazi che col destro batte di prima spedendo il pallone sotto la traversa. Sugli sviluppi di corner la Lodigiani accorcia le distanze con Spoletini. Un minuto dopo il forcing della Lodigiani porta la formazione di Volpe al pareggio con un colpo di testa ravvicinato di Maione che fa due a due. Subito il pareggio il Vicovaro si rigetta in avanti: Pangrazi fa la torre per Taverna che calcia trovando una super risposta di Siccardi. Sul corner seguente di Loreti sul secondo palo spunta Fratini che di testa riporta avanti gli arancioverdi. L'ultimo pallone della partita è della Lodigiani che va ad un passo dal tre a tre ma Quattrotto con un'ottima parata blinda la vittoria del Vicovaro.

La classifica

Il Vicovaro sale a quota 57 punti, restando al secondo posto a -1 dal primo posto. Lodigiani ferma a 43.