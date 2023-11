Vicovaro e UniPomezia si contendono il DS Maurizio Proietti, è guerra in Eccellenza Lazio

Caos in Eccellenza Lazio, con schermaglie tra club. È stata lanciata questa mattina su Internet l'indiscrezione per cui il direttore sportivo del Vicovaro Maurizio Proietti avrebbe lasciato il club per passare all'UniPomezia. Una notizia riecheggiata dai pometini stessi, che con una foto su Facebook avevano confermato le indiscrezioni della mattinata. "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano... Maurizio Proietti torna nella famiglia rossoblù! Un valore aggiunto per cercare di raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi, ora e in futuro". Il Vicovaro però non ci sta, e con un duro comunicato smentisce l'addio di Proietti attaccando l'UniPomezia. Una vicenda dalle polemiche accese tra squadre di Eccellenza e che avrà sicuramente degli sviluppi.

Il comunicato del Vicovaro

Il Direttore Sportivo e la Società SMENTISCONO totalmente quanto riportato questa mattina su Gazzetta Regionale e sulla Pagina ufficiale dell’UniPomezia in merito al cambio di società di Maurizio Proietti. La società tutta, in particolare il Direttore Generale Daniele Attili, sono sorpresi della bassa professionalità di comunicazione manifestata dall’UniPomezia. Squadra di grande blasone e che affronta un campionato di Eccellenza con investimenti nettamente superiori a quelli del Vicovaro.