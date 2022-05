Vicovaro-De Rossi 3-0: altra vittoria per gli arancioverdi

Il Vicovaro batte per tre a zero in casa la Polisportiva De Rossi e contina a sognare il primo posto nel Girone D che vorrebbe dire salto in Eccellenza.

La partita

Vittoria secca e netta del Vicovaro che al Berenghi non lascia scampo alla Polisportiva De Rossi. Prova di forza dei tiburtini che indirizzano l'incontro grazie alla doppietta del bomber Pangrazi, ottimo colpo a gennaio della società. Poi chiude i conti sul tre a zero la rete di Di Fausto.

La classifica

Il Vicovaro sale a quota 63 punti, a-1 dalla capolista del Girone D. La De Rossi resta in una posizione complicata di classifica con 33 punti.