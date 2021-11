Tris del Vicovaro alla Vis Subiaco

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Subiaco

Il Vicovaro vince in trasferta per tre a zero contro la Vis Subiaco.

La partita

Taverna di testa sul secondo palo insacca in rete il gol del vantaggio del Vicovaro su cross di Timperi. Dopo il gol subito arriva la reazione della Vis Subiaco che però porta alla traversa colpita all'alba della ripresa. Superato il lungo momento di pressione il Vicovaro colpisce con Condrò che di piattone batte il portiere ospite. Nel finale Taverna trova la sua doppietta e il terzo gol per il Vicovaro che chiude così la partita.

La classifica

Il Vicovaro sale in classifica e raggiunge le prime posizioni con 13 punti. La Vis Subiaco si ferma a 8 punti.