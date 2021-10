Vescovio e Campus EUR lottano ma è parità nella terza di Eccellenza

Il Campus EUR si fa rimontare due gol e deve ancora aspettare per la prima vittoria in campionato

Ancora niente vittoria per il Campus EUR, che trova il secondo pareggio stagionale, questa volta sul campo dell'Atletico Vescovio. Una partita dai due volti, con un primo tempo totalmente dominato dal Campus e una ripresa in cui il Vescovio è stato bravo a rimettere la partita nei suoi binari. Nel primo tempo il vantaggio lo sigla il capitano del Campus Necci, che si ritrova dopo un cross dalla destra di Marini davanti al portiere avversario e converte in gol sulla respinta. Il raddoppio arriva sempre dal capitano, che defilatissimo la infila sotto il sette.

La speranza per il Vescovio arriva al 40', con Amici che accorcia le distanze in attesa dell'intervallo. Gli ospiti sono la squadra più pimpante in campo al rientro dagli spogliatoi e sfruttano un fallo ingenuo di Petrini per siglare il pari con un rigore, trasformato da Giordano al 2' del secondo tempo. La partita scorre tranquilla fino alle battute finali, ma chi ha da recriminare è il Campus EUR, che con Mastromattei e Bucur ha nei piedi il gol della vittoria ma entrambi non riescono a superare la porta difesa da Mosciatti.