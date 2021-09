Hellas Verona-Roma 3-2: Pellegrini illude, Tudor batte Mourinho

La Roma cade per 3 a 2 in casa dell'Hellas Verona. La squadra di Mourinho passa in vantaggio con Pellegrini ma poi viene rimontata dalla formazione di Tudor

La Roma cade per la prima volta in questa stagione. Il merito è dell'Hellas Verona del nuovo allenatore Turdor. I veneti battono i giallorossi per 3 a 2 con le reti di Barak, Caprari e Faraoni. Per la Roma a segno Pellegrini e l'autogol di Ilic.

Primo tempo

La partita inizia subito a ritmi alti. La prima occasione è per il Verona con Simeone. Il Cholito si gira al limite dell'area e per poco non trova il primo con la nuova maglia. La Roma risponde con Cristante. Il centrocampista giallorosso di testa colpisce la traversa. Un errore di Karsdorp lancia il contropiede del Verona targato Lazovic, ma l'esterno di Tudor spara a lato. L'olandese si fa perdonare poco dopo. Il terzino di Mourinho mette in mezzo un pallone sporco su cui Pellegrini si inventa un gioiello. Un colpo di tacco favoloso del capitano romanista che si infila alle spalle di Montipò. Il primo tempo si chiude con la magia di Pellegrini che porta in vantaggio la Roma.

Secondo tempo

Dopo l'intervallo il Verona entra a mille in campo. Caprari mette in mezzo un pallone velenoso che in maniera scordinata Mancini devia verso la propria porta. Rui Patricio respinge ma sulla ribattuta arriva Barak che non sbaglia. Poco dopo il Verona effettua il sorpasso. A segno va Caprari. L'ex del match si libera di Mancini e lascia partire un destro imparabile. La Roma reagisce e trova prontamente e fortunatamente il pareggio. Pellegrini cerca Abraham dentro l'area ed Ilic per anticipare l'inglese fa autogol. Cinque minuti dopo è il Verona a tornare in vantaggio. La rete della vittoria la sigla il capitano Faraoni. Il numero 5 gialloblu riceve da fuori area e fa partire un destro clamoroso al volo che batte un incolpevole Rui Patricio. La Roma non trova la forza per reagire, nemmeno coi cambi e anzi Rui Patricio evita la doppietta a Caprari.

Al triplice fischio esulta il Bentegodi che con il nuovo allenatore trova i primi punti della stagione. Cade la Roma di Mourinho dopo sei partite fra campionato e coppe.

Tabellino

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (dal 46' Magnani); Faraoni, Ilic, Barak, Bessa (dal 65' Tameze), Lazovic (dall'82' Casale); Simeone (dal 65' Kalinic), Caprari (dall'78' Hongla). Allenatore: Tudor.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (dal 78' Smalling), Mancini, Ibanez, Calafiori (dal 78' Mayoral); Cristante, Veretout (dal 66' El Shaarawy); Shomurodov (dal '66 Mkhitaryan), Pellegrini, Zaniolo (dal 66' Perez); Abraham. Allenatore: Mourinho.

Marcatori: 49' Barak (V), 54' Caprari (V), 63' Faraoni (V); 37' Pellegrini (R), 58' Ilic (V) autogol

Ammoniti: Faraoni (V), Barak (V), Hongla (V), Casale (V); Veretout (R), Cristante (R)

Arbitro: Maresca

Guarda la classifica di serie A aggiornata