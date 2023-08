Verona-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 26 agosto alle 20:45 la Roma scenderà in campo al Bentegodi contro il Verona per la seconda giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dal pirotecnico due a due all’Olimpico contro la Salernitana, veneti invece usciti con i tre punti dal Castellani di Empoli.

Verona-Roma, le ultime di formazione

Buone notizie per Mourinho, squalificato, che ritrova Dybala e Pellegrini pronti al debutto in campionato dopo aver scontato la squalifica. La Joya affiancherà Andrea Belotti, doppietta all’esordio, in attacco mentre il capitano giallorosso completerà il centrocampo con Cristante e Aouar. Panchina per Bove e Paredes, a rischio la convocazione di Renato Sanches vittima di un problema muscolare. Davanti a Rui Patricio la difesa titolare composta da Llorente, Smalling e Mancini. Sulle corsie esterne Kristensen e Zalewski in vantaggio su Spinazzola. Non sarà della partita Azmoun, annuncio previsto a breve, nuovo acquisto della Roma (prestito con diritto di riscatto intorno ai 13 milioni di euro) che sta recuperando da un infortunio.

Nel Verona scalda i motori Bonazzoli match winner ad Empoli voglioso di giocare dal 1’, ma al momento sembra destinato alla panchina. A centrocampo dirigerà la squadra Duda.

Verona-Roma, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge. All.: Baroni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Belotti. All.: Mourinho (squalificato)

Verona-Roma, dove vedere il match

La partita fra Verona e Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la sfida dell’Olimpico è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.