Verona-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Per la trasferta di Verona, Mourinho sta valutando alcuni cambi per la Roma. Da monitorare infatti le condizioni di Vina e Mkhitaryan a rischio forfait

La Roma giocherà all 18 domenica 19 contro l'Hellas Verona la sua quarta partita del campionato. La squadra di Mourinho dopo la vittoria per 5 a 1 in Conference League contro il CSKA Sofia si ributta in Serie A dove ha conquistato la vetta della classifica dopo le tre vittorie nelle prime tre partite.

Le ultime su Verona-Roma

Mourinho per la trasferta del Bentegodi rischia di dover fare a meno di due titolarissimi. Infatti non sono al meglio Matias Vina e Mkhitaryan. L'uruguaiano ha avvertito un fastidio al ginocchio dopo una botta rimediata in allenamento. Per lui si teme una lieve distorsione al ginocchio. L'armeno invece ha accusato un affatticamento muscolare ed in dubbio per la partita. Si tengono pronti dunque Calafiori, autore di una buona partita in Conference League e El Shaarawy autore di due gol nelle ultime due partite. Per il resto Mourinho schiererà la squadra tipo con Rui Patricio in porta e Mancini e Ibanez centrali. Sull'out di destra ci sarà Karsdorp recuperato dopo un affatticamento muscolare e sostituito all'intervallo nel match contro il CSKA Sofia. A centrocampo ripartiranno dal 1' minuto Cristante e Veretout. In attacco torna Zaniolo dopo la panchina di giovedì, confermato Pellegrini trequartista. Il centravanti sarà Abraham.

Il Verona ha esonerato l'ex romanista Di Francesco e chiamato Tudor. Il croato per la sua prima sulla panchina veronese si affiderà al 3-5-2. In attacco rispolverato Lasagna che farà coppia con Simeone. Dalla panchina l'ex Roma Caprari.

Le probabili formazioni:

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Simeone. Allenatore: Tudor.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Verona-Roma, dove vedere la partita

Verona-Roma sarà trasmessa in esclusiva streaming da Dazn. La partita sarà visibile per gli abbonati sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, su una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.