Rui Patricio e la sedia, Lukaku il messia: Verona-Roma vista sui social

Fallisce l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. La Roma contro il Verona perde per due a uno. Non basta infatti agli uomini di Mourinho la rete di Aouar per salvarsi al Bentegodi e rimontare gli errori difensivi e la papera di Rui Patricio ad avvio gara. Proprio il portiere portoghese è stato fra i più bersagliati sui social.

Disastro Rui Patricio

Una corta respinta su un tiro non irresistibile di Terracciano ha spianato la strada per l’1-0 del Verona e costretto ad inseguire la Roma. Così è iniziata la partita di Rui Patricio: “Peggior portiere della Serie A”, “Stiamo giocando a porta vuota”, “Rui Patricio è demoralizzante” e piovono anche i meme mettendo a confronto e non trovando differenze fra una sedia e l’estremo difensore giallorosso. Qualcuno è meno duro ma non fa mancare le sue critiche al portoghese come Francesco che su Twitter scrive: “Quattro tiri quattro gol nelle prime due giornate. Temo che qualcuno in estate abbia sottovalutato il tema portiere. Rui, grazie per Tirana, ma credo sia giunto il momento di farsi da parte”. Non manca chi chiede l’arrivo di Lloris o l’impiego di Svilar.

Quattro tiri quattro goal nelle prime due giornate. Temo che qualcuno in estate abbia sottovalutato il tema del portiere. Rui, grazie per Tirana, ma credo sia giunto il momento di farsi da parte. #ASRoma #VeronaRoma #SerieA — Francesco Zinno ? (@francescozinno_) August 26, 2023

Pellegrini nel mirino

Non solo Rui Patricio, ma sotto accusa è finito anche il capitano Lorenzo Pellegrini. Non una bella partita del 7 romanista che ha sfiorato il gol su punizione trovando il palo. “Il portiere, Pellegrini e la sfiga iniziano a essere un problema”, “Solito Pellegrini, bello tranquillo con la fascia di Totti e De Rossi”, “Al netto della punizione che meritava sorte diversa, Pellegrini è stato imbarazzante per qualità e atteggiamenti. Meritiamo altro dal capitano”, "Pellegrini é un giocatore normale. Ripeto da anni che il suo livello è quello di una Salernitana, Sassuolo, Cagliari... voi continuate a dirmi che è un "fenomeno "... siamo sicuri che il vostro giudizio troppo buonista su di lui non sia condizionato dal fatto che è nato a Roma?" è il commento di Savio.

Pellegrini é un giocatore normale. Ripeto da anni che il suo livello è quello di una Salernitana, Sassuolo, Cagliari... voi continuate a dirmi che è un "fenomeno "... siamo sicuri che il vostro giudizio troppo buonista su di lui non sia condizionato dal fatto che è nato a Roma? — Savio?? (@SaverioTolomeo) August 27, 2023

Delusione

Delusione e rabbia sono gli stati d’animo dei tifosi della Roma per la sconfitta del Bentegodi con chi crede che nemmeno Lukaku basterà per risalire la china. “Mou imbarazzante, qui non ci salva nemmeno Lukaku”, “Prendiamo Lukaku così questo allenatore non avrà più scuse” e ancora “ora tutti ad aspettare messia Lukaku che ovviamente avrà tutti gli occhi puntati e alla prima cilecca verrà triturato”. Tema sopravvalutati è il messaggio di Romanista69: “Squadra priva di personalità l’assenza del signor Matic si sente. Abbiamo giocatori sopravvalutati Pellegrini, Cristante, Mancini, ex giocatori Rui Patricio Spinazzola, Karsdorp, altri impresentabili Paredes, Aouar, Kristensen sconcertato”. “In circa 200 minuti di campionato la Roma deve ancora capire cosa vuole fare da grande” qualcuno salva la prestazione ma… “Male male male. La prestazione non sarebbe nemmeno da buttare ma regalare 2 gol a partita è inconcepibile e inaccettabile”, "un punto con Verona e Salernitana..vergognatevi".

Delusione immensa e venerdì arriva il Milan a far tremare i tifosi romanisti: “Senza portiere, con giocatori di cristallo soprattutto Dybala. La difesa che si è scordata come si difende, le traverse minimo due a partita. Verona mezzo tiro due gol. E con il Milan prepariamo il pallottoliere”.