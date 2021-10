Hellas Verona-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 24 ottobre alle ore 15 la Lazo giocherà al Bentegodi contro l'Hellas Verona la sua nona giornata di campionato. Quella di Verona sarà una partita importante per gli uomini di Sarri in chiave classifica, visto che i biancocelesti potrebbero guadagnare la terza posizione sfruttando gli scontri diretti Inter-Juventus e Roma-Napoli. Per la sfida contro l'Hellas però Sarri dovrà fare a meno dei due difensori centrali titolari.

Le ultime su Hellas Verona-Lazio

Come detto, Sarri non avrà a disposizione Luiz Felipe e Acerbi per la partita contro l'Hellas. Sia il brasiliano che l'italiano devono infatti scontare rispettivamente la squalifica per l'esultanza su Correa il primo, ed il secondo l'ultima giornata di squalifica dopo il gesto in Bologna-Lazio. Al loro posto pronti Patric protagonista di un buon inizio di stagione e Radu pronto così al debutto in questa annata. Sulle corsie esterne torna Hysaj mentre Marusic è in vantaggio su Lazzari. A centrocampo ancora una volta partirà dalla panchina (la terza consecutiva) Luis Alberto. Sarri non ritiene possibile, per ora, la coesistenza fra lo spagnolo e Milinkovic per motivi di equilibrio ed ecco perchè il sacrificato è Il Mago. In mezzo al campo dunque confermati Milinkovic e Basic, che si è preso il posto da titolare a suon di buone prestazione, con Leiva che rileva Cataldi. In attacco nessun dubbio, giocano Immobile, Felipe Anderson e Pedro. Dalla panchina l'ex dell'incontro Zaccagni. In porta torna Reina.

Nel Verona di Tudor pochi dubbi di formazione. Uno riguarda la difesa col ballottaggio fra Ceccherini e Magnani, l'altro l'attacco dove Kalinic insidia Simeone. Confermati Barak e Caprari sulla trequarti e Veloso in cabina di regia. Sulle fasce nessun dubbio, a sinistra Lazovic e a destra Faraoni frutto del vivaio biancoceleste.

Hellas Verona-Lazio le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Motipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone. Allenatore: Tudor.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Leiva, Milinkovic, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Immobile. Allenatore: Sarri.

Hellas Verona-Lazio, dove vedere la partita

Verona-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la partita su smart tv oppure tramite app su dispositivi mobili e console. In alternativa con si potrà collegare una tv di vecchia generazione a TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.