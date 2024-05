La Roma Femminile annuncia Verena Hanshaw

La Roma Femminile, campione d'Italia ha già annunciato un nuovo acquisto per la prossima stagione ovvero Verena Hanshaw che andrà così a rafforzare la rosa a disposizione di mister Alessandro Spugna.

Chi è

Terzino sinistro classe 1994 Verena Hanshaw arriverà in giallorosso a parametro zero. La calciatrice infatti si libererà al termine della stagione dall'Eintracht Francoforte squadra in cui ha militato nelle ultime sei stagioni. Con la propria nazionale ha collezionato oltre 100 presenze. Hanshaw firma con la Roma fino al 30 giugno 2026.

Le prime parole

"L’AS Roma si sta affermando come un top club europeo e mi piace molto il modo in cui gioca la squadra. Sono rimasta colpita da quanto la Roma mi abbia dimostrato un grande apprezzamento già da molto tempo e dal modo in cui in tutte le conversazioni con il Club mi sono stati delineati piani chiari per il futuro”, ha commentato Hanshaw. L'austriaca ha poi spiegato che ha scelto di lasciare il club tedesco e raggiungere le giallorosse per nuovi obiettivi.

"Verena è una giocatrice che seguivamo da tempo, un esterno di piede mancino che come caratteristiche mancava nella nostra rosa. Siamo felici di essere riusciti a portarla a Roma, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il suo spessore umano” - ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli.