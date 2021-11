Venezia-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Per la dodicesima giornata di serie A la Roma scenderà in campo domenica 7 novembre alle 12:30 al Pier Luigi Penzo in casa del Venezia di Paolo Zanetti. Per la sfida ai lagunari, Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini mentre perde Vina per infortunio. Proprio il terzino sinistro sarà l'unico cambio di Mou dopo quattro giornate di Serie A con la stessa formazione titolare.

Venezia-Roma, le ultime di formazione

Sostituire Vina è il problema di formazione per Mourinho. Dopo l'esperimento fallito in Conference League di Ibanez terzino sinistro Mourinho dovrebbe riaffidare la corsia mancina a Riccardo Calafiori. Il giovane terzino ritroverà posto in campo dopo l'epurazione figlia della brutta sconfitta all'andata contro il Bodo/Glimt. Per il resto Mou dovrebbe riaffidarsi ai soliti volti noti. Ecco che insieme a Calafiori per completare la linea difensiva ci saranno Mancini, Ibanez e Karsdorp. Torna a centrocampo Cristante a coadiuvare Veretout. Sulla trequarti tornerà Lorenzo Pellegrini. Giocheranno anche Zaniolo e Mkhitaryan, nonostante il pressing di Carles Perez ed El Shaarawy. Centravanti sarà ancora Tammy Abraham, in netto vantaggio su Shomurodov e Borja Mayoral.

Zanetti per la sfida ai capitolini si affiderà ancora ad Aramu. Il fantasista veneto completerà l'attacco insieme a Henry e Okereke. A centrocampo torna Ampadu dopo la squalifica e si sistemerà insieme a Busio e Crnigoj. In difesa cerca spazio Caldara. In porta l'ultimo acquisto, l'ex Manchester United Romero.

Venezia-Roma, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Haps, Ceccaroni, Caldara, Ebuehi; Busio, Crnigoj, Ampadu; Aramu, Okereke, Henry. Allenatore: Zanetti.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Venezia-Roma, dove vedere la partita

La partita Venezia-Roma sarà visibile sia su Dazn che su Sky, sui canali Sky Sport e Sky Sport Calcio e ovviamente su Sky Go. Per gli abbonati Dazn basterà invece collegarsi tramite app (o sito) su smart tv, dispositivi mobili, o collegandosi tramite console di gioco, Timvision Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.