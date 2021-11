Venezia-Roma 3-2 | Okereke affonda Mourinho. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma cade ancora, questa volta sul campo del Venezia per 3 a 2. In laguna Mourinho si inventa una nuova Roma, con un 3-5-2 sperimentale. Una mossa azzardata per lo Special One nella giornata che precede la sosta delle nazionali e con poco tempo per provare i nuovi schemi. Ancora una volta i giallorossi si dimostrano confusi, con tante amnesie difensive. Il nuovo modulo ha portato più danni che benefici ai giallorossi: la difesa a tre schierata da Mou ha fatto acqua da tutte le parti, Pellegrini arretrato mezzala si è eclissato, El Shaarawy a tutta fascia (il Faraone ha giocato da quinto di centrocampo a sinistra) è stato limitato. Positivi ma più per voglia che per scelte tecniche i due attaccanti Abraham e Shomurodov entrambi a segno. La sosta arriva al momento giusto per la Roma, con Mourinho che dovrà resettare e ricominciare da zero fra due settimane contro il Genoa.

Venezia-Roma, la cronaca della partita

Il Venezia sblocca la partita dopo pochi minuti. Infatti i veneti al terzo minuto sono in vantaggio grazi al gol di Caldara con, l'ex Milan è bravo a deviare in rete un calcio di punizione di Aramu. La Roma cresce nel tempo: al 27esimo Abraham colpisce il palo Abraham (quarto personale e nono stagionale della Roma). La squadra di Mourinho giunge al pareggio con Shomurodov al 43esimo. L'uzbeko è il più lesto di tutti a mettere in rete un pallone vagante in area di rigore. La Roma ribalta il risultato sull'ultimo pallone del primo tempo con Tammy Abraham. Bravissimo l'inglese a stoppare il pallone di petto dentro l'area di rigore e di fisico a superare Ceccaroni per poi battere Romero da pochi metri. Al 65esimo l'arbitro assegna al Venezia un calcio di rigore che Aramu non sbaglia portando i lagunari al pareggio. Il Venezia trova la rete del 3 a 2 al 75esimo con Okereke che buca in velocità la difesa romanista. Nel finale il Venezia sfiora il quarto gol colpendo due traverse.

Il tabellino e le pagelle

Venezia (4-3-2-1): Romero 6,5; Mazzocchi 6 (dal 77' Ebuehi s.v.), Caldara 7, Ceccaroni 6, Haps 6,5; Crnigoj 6(dal 46' Sigurdsson 5,5), Busio 7, Ampadu 6,5; Aramu 7,5 (dal 77' Tessmann), Klyine 6,5 (dal 70' Modolo 6); Okereke 7 (dall'89 Henry s.v.). Allenatore: Zanetti 7.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 7; Ibanez 5,5, Kumbulla 5,5 (dal 66'Perez 5,5), Mancini 5; Karsdorp 5,5 (dal'83' Zalewski s.v.), Pellegrini 6,5, Cristante 4,5, Veretout 5,5, El Shaarawy 5,5 (dal 77' Zaniolo 5,5); Abraham 7, Shomurodov 7 (dall'83' Borja Mayoral s.v.). Allenatore: Mourinho 4,5.

Marcatori: 3' Caldara (V), 65' Aramu (V), 75' Okereke (V), 43' Shomurodov (R), 45'+2 Abraham (R)

Ammoniti: Klyine (V), Romero (V); Karsdorp (R), Abraham (R).

I top e flop giallorossi

Abraham 7: Il centravanti inglese è l'unico esaltato dal nuovo modulo di Mourinho. L'ex Chelsea porta in vantaggio i giallorossi, e nella ripresa è solo Romero a negare la sua doppietta. Colpisce pure il suo quarto palo stagionale, sfortunato.

Shomurodov 7: L'uzbeko si dà da fare. A volte poco preciso ma ci mette dentro tanta abnegazione e recupera diversi palloni. Segna e serve ad Abraham l'assist del momentaneo 1-2.

Cristante 4,5: Giornata da dimenticare per il centrocampista/difensore della Roma. Prima si fa anticipare da Caldara in occasione del gol che sblocca la partita, poi causa il fallo da rigore che porta in parità il Venezia. Male anche in impostazione.

Mancini 5: La sola grinta non paga. Tiene in gioco Okereke in occasione del gol che decide la partita e soffre per tutta la partita la velocità dell'attaccante veneto. Forza la giocata in avanti con aperture lente e telefonate.

Mourinho 4,5: Confuso e sconsolato. Così lo Special One che prova una formazione sperimentale e poi tenta di rimediare tutto buttando dentro tutti gli attaccanti, esterni, trequartisti (escluso Mkhitaryan) a sua disposizione. Pure meno polemico del solito, spesso seduto in panchina abbattuto.