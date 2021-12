Venezia-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Lazio chiuderà il suo 2021 con la partita contro il Venezia al Penzo, mercoledì 22 dicembre alle ore 16:30. I biancocelesti sono già arrivati in Laguna, ma resta un'incognita il caso Ciro Immobile.

Venezia-Lazio, le ultime di formazione

Non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte della Lazio riguardante i convocati per la sfida al Venezia e su Ciro Immobile. Jessica Melena, moglie dell'attaccante biancoceleste è risultata positiva al Covid. Il numero 17 biancoceleste in quarantena nei tamponi svolti lunedì 20 dicembre è risultato negativo, ma la sua presenza resta in dubbio. Ecco dunque che l'attacco formato da Felipe Anderson-Pedro-Zaccagni si candida ad essere quello titolare nell'ultima partita biancoceleste del 2021. Chi rischia l'esclusione, per scelta tecnica, è Milinkovic-Savic. Il serbo può accomodarsi in panchina, lasciando posto a Luis Alberto. Lo spagnolo agirà insieme a Basic e Cataldi. In difesa difficilmente ci sarà Hysaj vittima di un problema muscolare. Si giocano una maglia Radu (in vantaggio) e Lazzari. Gli altri posti saranno di Acerbi, Luiz Felipe e Marusic. In porta Strakosha, titolare nelle ultime uscite.

Nel Venezia dopo il gol pareggio contro la Sampdoria, si candida per una maglia da titolare Henry. Il centravanti sarà sostenuto da Aramu e Johnsen. Difesa guidata da Caldara e Ceccaroni. A centrocampo c'è Vacca.

Venezia-Lazio, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. All.: Zanetti.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Radu; Cataldi, Basic, Luis Alberto; Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Venezia-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Venezia e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per assistere alla sfida fra Zanetti e Sarri, gli abbonati Dazn dovranno scaricare l'app sulle proprie smart tv oppure collegare i televisori ad una console PlayStation o Xbox, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa la partita sarà fruibile in streaming su pc, smartphone e tablet.