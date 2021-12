Venezia-Lazio 1-3 | Sarri conquista i tre punti in Laguna. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Lazio vince al Penzo per 3 a 1 grazie ai gol di Pedro, Acerbi e Luis Alberto. I biancocelesti non giocano una partita brillante ma sono cinici quanto basta per battere un Venezia poco preciso nelle scelte. Il centrocampo della Lazio è sottotono fino all’ingresso di Luis Alberto. Lo spagnolo entra bene in panchina dà nuova linfa alla manovra e infatti la Lazio cambia ritmo. Del suo ingresso ne beneficia anche Milinkovic che serve al numero 10 il gol che chiude la partita. Il migliore in campo però è Pedro, anima della Lazio. Da monitorare le condizioni di Acerbi che ha terminato la partita con problemi fisici.

Venezia-Lazio, la cronaca della partita

Pronti via la Lazio passa subito in vantaggio. Il gol lo mette a segno Pedro col mancino, al termine di una bella serpentina. Il Venezia al 30esimo trova il gol del pari con Forte, alla prima marcatura in Serie A. Il numero nove dei veneti si smarca da Luiz Felipe e di testa batte Strakosha capitalizzando un perfetto assist di Aramu. Ad inizio ripresa la Lazio passa nuovamente in vantaggio con Acerbi, che sfiora il pallone, su corner di Cataldi, il tanto che basta per mettere fuori causa Romero. Nel recupero viene espulso Tessmann per un brutto intervento su Luis Alberto. Al 95esimo è proprio Luis Alberto a chiudere la partita con un destro violente dopo uno scambio con Milinkovic

Tabellino e pagelle

Venezia (4-2-3-1): Romero 6; Mazzocchi 6, Caldara 5, Ceccaroni 5,5, Ebuehi 5,5; Ampadu 5,5 (dal 74’ Sigurdsson 5,5), Vacca 6 (dal 54’ Busio 5,5), Crnigoj 5,5 (dal 67’ Tessman 5) ; Aramu 6,5, Kiyine 6,5 (dal 55’ Okereke 5,5); Forte 7 (dal 74’ Johnsen 5,5). All.: Zanetti 5,5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Marusic 6, Luiz Felipe 5, Acerbi 7, Radu 6 (dal 74’ Lazzari 6); Cataldi 6,5 (dal 67’ Leiva 6), Milinkovic-Savic 6,5, Basic 5,5 (dal 74’ Luis Alberto 7); Felipe Anderson 5 (dall’80’ A. Anderson s.v.), Zaccagni 6, Pedro 6. All.: Sarri 6.

Marcatori: 30’ Forte (V); 3’ Pedro (L), 48’ Acerbi (L), 90’+5 Luis Alberto (L)

Ammoniti: Crnigoj (V), Ampadu (V), Caldara (V); Luiz Felipe (L), Pedro (L), Basic (L)

Espulsi: Tessmann (V)

Arbitro: Maresca

I top e i flop biancocelesti

Pedro 7: Anima della Lazio, lo spagnolo sblocca la partita e gioca una partita, l’ennesima, di grande qualità e sacrifico.

Luis Alberto 7: Entra dalla panchina ed è decisivo. Prima subisce il fallo che lascia il Venezia in 10 e smorza i sogni di rimonta veneti, poi chiude i conti segnando il terzo gol.

Luiz Felipe 5: Si perde da principiante Forte nell’occasione del momentaneo pareggio del Venezia.

Felipe Anderson 5: Lo si nota soltanto al momento della sostituzione. Fantasma.